Sacerdote Ortodosso cercasi per Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia

La Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia è alla ricerca di sacerdote ortodosso che possa occupare il posto di cappellano della Chiesa di San Giorgio dei Greci, a Venezia.

Di seguito l’annuncio in lingua italiana.

Gli eventuali candidati che soddisfino i seguenti requisiti potranno presentare le loro candidature all’indirizzo segreteria@ellines-ve.it entro e non oltre il giorno 26 Agosto.



ANNUNCIO BANDO PER L’ASSUNZIONE DI UN SACERDOTE – COMUNITÀ DEI GRECI ORTODOSSI IN VENEZIA

Oggetto: Copertura di un (1) posto vacante nella Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia

La Comunità dei Greci Ortodossi di Venezia invita i membri del Clero ortodosso che desidera assistere in questa posizione alle seguenti condizioni:

– Essere cittadini greci o di origine greca, conoscitori esperti della lingua greca, esperti nella musica sacra (canto bizantino) e possibilmente con una bella voce.

– Non aver superato il 45esimo anno di età

– Aver ricevuto l’ordinazione da un vescovo della Chiesa Ortodossa Orientale di Cristo, con certificato di regolarità del vescovo ordinante.

– Essere devoti, decorosi e dediti ai tradizionali doveri ortodossi greci.

– Nessuna condanna deve emergere da atti pubblici.

– Intendere in maniera sufficiente la lingua italiana.

– Aver adempiuto agli obblighi militari o esserne stati legalmente esentati, ma non per motivi di salute; oppure, essere stati sospesi legittimamente dall’inquadramento per adempiere all’obbligo del servizio militare.

– Essere in buona salute.

La Comunità mette a disposizione del proprio parroco un alloggio gratuito, uno stipendio annuo di 14 mensilità con una retribuzione mensile netta commisurata alla sua posizione.

Potrà godere dei proventi dei sacramenti eseguiti nella Chiesa di San Giorgio dei Greci.