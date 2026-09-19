Il decreto sul bollo entra in vigore: esenzione per il 2027 e platea da 24,6 milioni, cresce lo scontro politico

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È entrato in vigore oggi il decreto che annulla il pagamento del bollo auto per il 2027 sui primi veicoli personali con potenza fino a 80 kW e per i motocicli, oltre a introdurre un nuovo sconto sulle accise valido fino al 25 settembre. Il provvedimento, firmato ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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Scopri come fare

Secondo i calcoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la platea potenzialmente interessata dall’esenzione è di 24.608.867 persone. In Italia circolano complessivamente oltre 59 milioni tra autoveicoli e motoveicoli, di cui oltre 34 milioni con potenza entro gli 80 kW.

Il governo ha stanziato quasi 2,3 miliardi di euro per cancellare i versamenti relativi al periodo 1° gennaio–31 dicembre 2027; la misura vale anche nelle Regioni a statuto speciale. L’esenzione riguarda il primo veicolo di proprietà o in utilizzo per persona fisica, senza limiti Isee, e il governo indica l’intenzione di rendere la misura strutturale nella prossima legge di Bilancio.

Chi può accedere all’esenzione

L’agevolazione è riservata alle persone fisiche e copre anche i contratti di leasing e il noleggio a lungo termine quando per legge l’obbligo di pagamento grava sull’utilizzatore. Restano esclusi i veicoli intestati a società o a persone giuridiche, comprese le flotte aziendali.

Il beneficio si applica indipendentemente dall’alimentazione del veicolo: sono incluse auto a benzina, diesel e tutte le tipologie di ibride (mild, full e plug-in). Il requisito tecnico è la potenza massima netta indicata sul libretto (campo P.2): non deve superare gli 80 kW (circa 109 cavalli). Ogni cittadino può usufruire dell’agevolazione per un solo mezzo; in presenza di più veicoli idonei l’azzeramento si applicherà a quello con potenza inferiore.

Modelli inclusi ed esclusi

L’esenzione comprende soprattutto utilitarie e citycar (classi A e B) e molte piccole compatte e mini-SUV urbani. Tra i modelli citati rientrano Fiat Panda, Fiat 500, Fiat Punto, Kia Picanto, Hyundai i10, Toyota Aygo, Ford Fiesta, Renault Clio; Lancia Ypsilon, Dacia Sandero, Citroën C3, Peugeot 208, Opel Corsa, Toyota Yaris, Hyundai i20, Volkswagen Polo e Seat Ibiza; nonché mini-SUV urban come la Jeep Avenger nella versione 1.2 turbo da 74 kW e alcuni compatti del gruppo Stellantis con motore 1.2 turbo da 100 cavalli.

Sono invece esclusi dal beneficio le vetture con potenza superiore ai 109 cavalli (80 kW), esempi indicati sono Volkswagen Golf, Jeep Compass e Toyota Yaris Cross, oltre ai marchi premium. Restano fuori anche le auto di grande cilindrata e di lusso, per le quali resta applicato il superbollo (20 euro per ogni kW oltre la soglia dei 185 kW). Le auto elettriche non sono incluse in questo specifico provvedimento.

Dati regione per regione

Il Mit ha fornito la ripartizione regionale della platea potenzialmente interessata:

– Abruzzo: 574.270 persone; 815.810 veicoli.

– Basilicata: 223.972 persone; 321.602 veicoli.

– Calabria: 806.014 persone; 1.233.724 veicoli.

– Campania: 2.238.802 persone; 3.510.463 veicoli.

– Emilia-Romagna: 1.843.796 persone; 2.498.747 veicoli.

– Friuli Venezia Giulia: 513.326 persone; 678.601 veicoli.

– Lazio: 2.461.555 persone; 3.468.182 veicoli.

– Liguria: 677.164 persone; 1.049.295 veicoli.

– Lombardia: 3.924.027 persone; 5.177.330 veicoli.

– Marche: 663.571 persone; 939.238 veicoli.

– Molise: 126.750 persone; 187.153 veicoli.

– Piemonte: 1.796.841 persone; 2.456.791 veicoli.

– Puglia: 1.524.534 persone; 2.186.975 veicoli.

– Sardegna: 716.592 persone; 1.002.231 veicoli.

– Sicilia: 2.172.791 persone; 3.454.169 veicoli.

– Toscana: 1.611.713 persone; 2.278.598 veicoli.

– Trentino-Alto Adige: 363.061 persone; 474.477 veicoli.

– Umbria: 388.100 persone; 548.172 veicoli.

– Valle d’Aosta: 57.091 persone; 79.999 veicoli.

– Veneto: 1.924.897 persone; 2.507.023 veicoli.

Lo scontro politico

La misura, decisa mercoledì scorso in Consiglio dei ministri, ha subito innescato un confronto fra esecutivo e opposizioni. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l’intervento volto a eliminare «una tassa odiosa» e il vicepremier Antonio Tajani ha detto che «non è una misura spot». Pd, M5S e Azione hanno bollato il provvedimento come «propaganda» e «una mancetta elettorale».

La vicenda ha animato anche i social, dove è ricomparso un botta e risposta tra Meloni e l’ex premier Matteo Renzi: Renzi ha richiamato una vecchia critica rivolta alla premier quando lui aveva proposto una misura analoga; Meloni ha replicato ricordando la differenza tra annunciare e realizzare.