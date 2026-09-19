Ultimo sceglie un pub di Londra per un live intimo con anteprima di “TUTTO”

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Ultimo ha rotto la distanza dai grandi palchi per una serata speciale: l’altra sera il cantautore si è esibito nel suo pub preferito a Londra davanti a circa 600 persone, accompagnato unicamente dal piano. Sul tavolo, oltre alle luci soffuse e al calore del pubblico, c’era l’anteprima di un brano appena pubblicato: “TUTTO”, uscito oggi.



La scelta di un luogo piccolo e familiare ha segnato il tono della serata. L’assenza della band e il suono essenziale del solo pianoforte hanno ridato centralità alla voce e al testo, creando un contatto diretto con chi era presente. Il racconto dell’evento parla di una performance intensa, intima, accompagnata dall’entusiasmo dei fan.

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Circa 600 persone hanno assistito al concerto: numeri che, pur lontani dalle capacità degli stadi, hanno trasformato il locale in un teatro dove ciascuna reazione si è sentita chiaramente. Secondo quanto riportato, la platea ha seguito ogni frase con attenzione, contribuendo a definire l’atmosfera raccolta della serata.



L’esecuzione ha avuto un momento di rilievo quando Ultimo ha proposto per la prima volta dal vivo “TUTTO”. Il brano, pubblicato oggi, è stato così presentato in anteprima a un pubblico ridotto ma partecipe, che ha reagito con grande entusiasmo. Il debutto dal vivo del pezzo ha rappresentato per il cantante un appuntamento che unisce palco e ascolto in una formula più intima rispetto alle grandi arene.



La genesi del singolo, come ricostruito da RaiNews, è legata a una specifica esperienza vissuta dall’artista: la cosiddetta notte di Tor Vergata. Secondo il racconto riportato, quel momento ha fatto da punto di partenza per il nuovo pezzo. Dal palco di quella serata, dalla presenza di una folla imponente e da un pensiero persistente sarebbe partita l’idea che ha dato forma a “TUTTO”.



Il lancio del brano segna per Ultimo una ripartenza che rimanda a quegli elementi che, si dice, hanno caratterizzato l’inizio del suo percorso artistico. La narrazione del singolo insiste su una continuità con il passato professionale del cantautore: palco, pubblico numeroso e un’idea che non si decide a svanire sono gli elementi citati come nucleo creativo del pezzo.



La serata londinese si è dunque trasformata in un ponte tra dimensioni diverse: da un lato l’energia e la vastità delle esibizioni su grandi scenari, dall’altro la misura raccolta di un incontro ravvicinato con il pubblico. Il piano, lo spazio intimo e la reazione dei presenti hanno segnato la serata più che la spettacolarità tecnica.



Non sono stati resi noti altri dettagli sul set o su eventuali altre tappe promozionali legate all’uscita del singolo. Quel che rimane certo è che, nella serata londinese, Ultimo ha scelto di consegnare al pubblico il primo ascolto dal vivo del suo nuovo lavoro, affidandosi alla semplicità della musica e all’immediatezza della condivisione.