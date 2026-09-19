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Di Battista dimesso dal Gemelli: torna a casa dopo il ricovero per il malore a Cuba

Alessandro Di Battista dimesso dal Policlinico Gemelli: è tornato a casa dopo il malore avuto a Cuba, ringrazia medici e annuncia aggiornamenti sul percorso di recupero.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma e ha annunciato il ritorno a casa con un messaggio sui suoi canali social. “Sto molto meglio e finalmente sono a casa!”, ha scritto, ringraziando il personale medico per le cure ricevute e promettendo aggiornamenti sul percorso di recupero nelle prossime settimane.

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L’ex deputato del M5s era stato trasferito al Gemelli il 12 settembre dopo un volo di circa 12 ore da L’Avana. Si trovava a Cuba per la realizzazione di un reportage per Il Fatto Quotidiano quando il 29 agosto ha avuto un malore che ha reso necessario il ricovero iniziale a Santa Clara.

Dopo il trasferimento all’ospedale Hermanos Ameijeiras de L’Avana, due medici del Policlinico Gemelli — il neurochirurgo Giuseppe Maria Della Pepa e l’anestesista e rianimatrice Isabella Melchionda — sono intervenuti a supporto delle cure. Nei giorni successivi Di Battista è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ha trascorso alcuni giorni in terapia intensiva prima del viaggio di rientro in Italia.

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Al suo ritorno in patria è stato accompagnato da Sahra Lahouasnia, madre dei suoi due figli, e da Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi e amico dell’ex parlamentare. Proprio i canali social dell’associazione Schierarsi avevano chiesto di rispettare la privacy di Di Battista e della sua famiglia, informando che eventuali aggiornamenti sarebbero stati diffusi nei tempi e nei modi ritenuti opportuni e nel pieno rispetto della sua volontà.

Nel post con cui ha annunciato le dimissioni, Di Battista ha anche pubblicato una fotografia in cui compare insieme a Luca Di Giuseppe. Ha infine ringraziato «i medici e il personale del Policlinico Gemelli» e le persone che gli hanno rivolto affetto durante il ricovero.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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