Di Battista dimesso dal Gemelli: “Sto molto meglio, finalmente sono a casa”

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ROMA, 18 settembre 2026 — Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia lo stesso ex esponente del M5s con un post su Instagram, pubblicando una foto insieme all’amico Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi.

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Nel messaggio Di Battista afferma di sentirsi meglio e scrive: “Sto molto meglio e finalmente sono a casa!”. Ringrazia il personale medico e tutto il personale del Policlinico Gemelli per le cure ricevute e i suoi sostenitori per l’affetto ricevuto durante la degenza.

L’ex deputato aggiunge che nelle prossime settimane racconterà il percorso che dovrà affrontare. Non sono forniti altri dettagli sulle cause del ricovero.