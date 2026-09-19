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HomenotizieSpread Btp-Bund a 86,6 punti: rendimento Btp al 4,34%

Spread Btp-Bund a 86,6 punti: rendimento Btp al 4,34%

Spread Btp-Bund a 86,6 punti: rendimento Btp 4,34% e Bund 3,47%, rilevazione ANSA del 18 settembre 2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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MILANO, 18 settembre 2026, 08:47 — Lo spread tra il Btp e il Bund a 10 anni si è attestato a 86,6 punti.

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Il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è pari al 4,34%; quello del titolo tedesco a 10 anni è al 3,47%.

La rilevazione è stata diffusa dalla redazione ANSA.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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