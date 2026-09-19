Spread Btp-Bund a 86,6 punti: rendimento Btp al 4,34%

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
MILANO, 18 settembre 2026, 08:47 — Lo spread tra il Btp e il Bund a 10 anni si è attestato a 86,6 punti.
I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
Scopri come fare
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
CF: 94073040274
Scopri come fare
Il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è pari al 4,34%; quello del titolo tedesco a 10 anni è al 3,47%.
La rilevazione è stata diffusa dalla redazione ANSA.
La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura👍 CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK