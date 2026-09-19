Carburanti ancora in aumento: il diesel self in autostrada arriva a 2,375 euro al litro

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I rincari dei carburanti proseguono anche oggi. Secondo i dati comunicati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, si registrano nuovi aumenti nelle medie nazionali.

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Sulla rete stradale nazionale il prezzo medio della benzina in modalità self service è pari a 2,149 euro al litro, in crescita rispetto a ieri quando era 2,143 euro. Per il gasolio self il valore medio è salito a 2,294 euro al litro, rispetto ai 2,266 euro di 24 ore prima.

Sulla rete autostradale la benzina self raggiunge un prezzo medio di 2,241 euro al litro (ieri 2,236). Il gasolio in modalità self in autostrada arriva a 2,375 euro al litro, in aumento rispetto ai 2,346 euro registrati ieri.

I dati diffusi dal MIMIT documentano dunque un andamento al rialzo sia per la benzina sia per il gasolio, con incrementi osservati sia sulle strade ordinarie sia sulle autostrade.