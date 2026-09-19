Fusina, infortunio all’alba: operaio schiacciato dalla benna di un escavatore a rischio amputazione

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Un operaio di 66 anni è rimasto gravemente ferito all’alba di oggi, 19 settembre nell’impianto di raccolta rifiuti di Fusina, a Marghera. Secondo una prima ricostruzione, la benna di un macchinario lo ha colpito e la gamba sinistra ha riportato una lesione talmente profonda da mettere a rischio l’arto.



L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino nell’area di selezione dove vengono trattati vetro, plastica e lattine. La vittima lavora per Eco+Eco, società controllata dal gruppo Veritas, e si trovava alla guida di un ragno, il mezzo impiegato per la movimentazione dei materiali, quando si è fermato e è sceso dal mezzo.

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Al momento in cui è sceso per recarsi in bagno, la benna dell’escavatore lo ha colpito, schiacciandogli la gamba. Sul posto è intervenuto il SUEM 118 che ha trasferito il sessantaseienne al pronto soccorso dell’Angelo, dove è arrivato in condizioni molto serie.



I sanitari lo hanno subito accompagnato in sala operatoria per gli interventi necessari. Dovranno essere valutati gli esiti della lesione e considerata una possibile amputazione dell’arto, misura che al momento risulta essere tra le opzioni da parte dei medici.



La produzione dell’impianto non è stata descritta nei dettagli né sono state rese note altre persone coinvolte. Le autorità competenti e i responsabili aziendali dovranno effettuare accertamenti per stabilire con precisione dinamica e responsabilità dell’accaduto.



L’episodio a Fusina arriva poche ore dopo un altro grave infortunio sul lavoro nella stessa area metropolitana. Intorno alle 23.30 della sera precedente, un altro operaio è rimasto ferito mentre si trovava su un convoglio merci alla stazione di Marghera: sarebbe stato sbalzato dal treno e avrebbe riportato lesioni a una mano.



Anche in quel caso si è proceduto al trasporto d’urgenza in ospedale e, nella notte, il ferito è stato trasferito a Padova per accertamenti specialistici. I medici dovranno stabilire se sarà necessaria l’amputazione dell’arto rimasto incastrato sotto il convoglio.



Le due vicende sollevano interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nella zona di Marghera e Fusina. Per entrambi gli episodi verranno avviate le indagini previste per gli infortuni sul lavoro, senza che al momento siano state diffuse ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle aziende coinvolte o degli enti ispettivi.



L’Azienda sul fatto ha rilasciato la seguente dichiarazione: “In merito all’infortunio occorso oggi a un lavoratore all’interno dell’azienda eco+eco, eco+eco e veritas esprimono dispiacere per l’accaduto e vicinanza alla persona ferita. I soccorsi sono stati immediati e le verifiche sulla dinamica sono in corso sia internamente che da parte delle autorità preposte. Veritas precisa che quanto accaduto non ha nulla a che vedere con gli stoccaggi di materiali plastici (che interessano altre zone dello stabilimento) dovute al rallentamento dei ritiri delle raccolte differenziate causate dalla grave emergenza nazionale ed europea che coinvolge il riciclo dei materiali”.