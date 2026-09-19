Borse europee partono in terreno negativo, Francoforte segna il calo maggiore

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MILANO, 18 settembre 2026, 09:11 – Redazione ANSA
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Le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la seduta in calo. All’avvio delle contrattazioni Londra registra una flessione dello 0,24%, Parigi dello 0,40% e Francoforte dello 0,47%.
I dati sono stati comunicati nella rilevazione di apertura dei mercati.
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