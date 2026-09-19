Alessandro Di Battista dimesso dal Gemelli: è tornato a casa e annuncia aggiornamenti sul recupero

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Alessandro Di Battista ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma ed è rientrato a casa, dove ha annunciato il suo ritorno con un post su Instagram il 18 settembre. Nella foto condivisa è seduto su un divano insieme a Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi, fondata insieme Vio.Gor.

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“Sto molto meglio e finalmente sono a casa!”, ha scritto Di Battista, ringraziando il personale medico del Gemelli e quanti gli hanno espresso affetto. Ha aggiunto che nelle prossime settimane racconterà il percorso che dovrà affrontare. Sotto al post sono comparsi numerosi messaggi di bentornato e auguri di pronta guarigione.

L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era stato trasferito al Gemelli il 12 settembre e ha trascorso cinque notti in ospedale per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto a Cuba, dovuto a un forte mal di testa, e l’intervento chirurgico d’urgenza eseguito all’Avana. Già nei giorni precedenti un’équipe del Gemelli — composta da un neurochirurgo e un rianimatore — si era recata a Cuba per fornire assistenza.

Il rimpatrio in Italia era inizialmente previsto per il 4 settembre con un’aeroambulanza, ma un peggioramento delle condizioni ha reso necessario l’intervento a Cuba e il rinvio della partenza. Il successivo viaggio verso l’Italia, organizzato con un’assicurazione stipulata prima della partenza per Cuba, è durato circa 12 ore e si è svolto a bassa quota per ridurre i rischi legati alle condizioni di salute; all’arrivo a Ciampino Di Battista è stato trasferito al Gemelli con un’ambulanza.

Nei giorni di ricovero l’ospedale aveva fatto sapere che, “come da richiesta della famiglia”, non erano previsti bollettini medici. Anche l’associazione Schierarsi aveva invitato amici, sostenitori e operatori dell’informazione a non recarsi al Policlinico e a mantenere prudenza e discrezione nella diffusione di notizie e materiali relativi alla situazione personale di Di Battista, precisando che eventuali aggiornamenti sarebbero stati resi noti nei tempi e nei modi ritenuti opportuni.

Dopo la dimissione, Di Battista proseguirà la riabilitazione e la convalescenza a casa.