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Rivolta nel carcere di Sinaloa: dieci morti, tra i quali un bambino in visita

Rivolta in un carcere dello Sinaloa il 9 ottobre 2026: dieci morti, fra cui un bambino in visita, e sedici feriti; detenuti hanno utilizzato armi da fuoco.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 9 ottobre 2026 una rivolta è scoppiata in un carcere dello stato di Sinaloa, in Messico, provocando vittime e feriti gravi.

Dieci persone sono morte durante gli scontri, tra cui un bambino che si trovava in visita al penitenziario. Altre sedici persone sono rimaste ferite.

Durante la rissa i detenuti hanno utilizzato armi da fuoco, secondo il reportage che ha riportato l’accaduto.

Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle identità delle vittime, sulle cause dell’azione né sull’intervento delle autorità carcerarie o di sicurezza.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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