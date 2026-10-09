Rivolta nel carcere di Sinaloa: dieci morti, tra i quali un bambino in visita

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
Il 9 ottobre 2026 una rivolta è scoppiata in un carcere dello stato di Sinaloa, in Messico, provocando vittime e feriti gravi.
Dieci persone sono morte durante gli scontri, tra cui un bambino che si trovava in visita al penitenziario. Altre sedici persone sono rimaste ferite.
Durante la rissa i detenuti hanno utilizzato armi da fuoco, secondo il reportage che ha riportato l’accaduto.
Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle identità delle vittime, sulle cause dell’azione né sull’intervento delle autorità carcerarie o di sicurezza.