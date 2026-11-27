Le principali Borse europee hanno confermato il rimbalzo avviato la sera precedente negli Stati Uniti, con Milano che si è distinta come la migliore piazza del continente registrando un progresso del 2,4%.

La ripresa è arrivata dopo la flessione di ieri e una prima spinta notturna dai mercati americani. L’accordo alla Bce sul nome di De Cos, pur annunciato, non ha avuto impatto sui corsi in quanto atteso dagli operatori.

A favorire il balzo di Milano sono stati soprattutto i settori della tecnologia e delle banche, che hanno sostenuto la performance complessiva del listino rispetto al resto d’Europa.

Oggi le piazze statunitensi sono rimaste chiuse per il giorno del Ringraziamento. Nella seduta di ieri, nonostante un avvio molto negativo, gli indici hanno recuperato: il Nasdaq ha però chiuso in calo dello 0,62%.

Restano aperte diverse fonti di preoccupazione per i mercati, tra cui i nuovi dazi annunciati da Trump, i dubbi sui ritorni degli investimenti in intelligenza artificiale e le pressioni legate all’inflazione.