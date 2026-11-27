Un nuovo elemento scuote l’inchiesta sul duplice avvelenamento da ricina avvenuto a Pietracatella: Antonello Di Vita, già ascoltato nei giorni scorsi, è stato nuovamente convocato in Procura. Lo riferisce la trasmissione Ore 14 di Rai 2, che ha rilanciato l’indiscrezione sul caso che ha portato alla morte di due donne nei giorni successivi al Natale 2025.



Le vittime della vicenda sono madre e figlia: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Attorno alla loro morte si è aperta una complessa attività investigativa che coinvolge magistratura e forze dell’ordine, con accertamenti tecnici e numerosi interrogatori a persone vicine alla famiglia.



Secondo la ricostruzione fornita dai cronisti di Ore 14, la nuova convocazione riguarda Antonello Di Vita, fratello di Gianni Di Vita. L’uomo era già stato ascoltato come persona informata sui fatti in un lungo colloquio durato 13 ore, iniziato alle 9 del mattino e conclusosi solo alle 22 di venerdì 20 novembre.



Il giorno successivo, sempre secondo le fonti giornalistiche, in Piemonte sono stati sentiti la moglie di Antonello e la nipote Alice. Quest’ultima si è trasferita da Pietracatella a Torino per frequentare l’università, dove vive anche Antonello.



Nel corso del primo interrogatorio Antonello Di Vita aveva spiegato ai giornalisti di aver parlato a lungo con gli investigatori “perché li ho tenuti io”, e aveva affermato di non avere sospetti su persone specifiche, dichiarandosi “assolutamente tranquillo” riguardo alla posizione del fratello Gianni. Aveva inoltre raccontato di aver visto “cose brutte” e di essere preoccupato dalle “bugie raccontate da tante persone”, senza però indicare destinatari precisi delle sue osservazioni.



La nuova convocazione in Procura, per la quale non sono stati resi noti né i motivi né gli aspetti che gli inquirenti intendono approfondire, apre dunque un capitolo ulteriore nelle indagini. L’ingresso di Antonello nella sede della Procura di Larino è stato segnalato dalla stampa locale; l’interrogatorio del precedente ciclo di audizioni si era svolto in Questura a Campobasso alla presenza della procuratrice Elvira Antonelli e del capo della Squadra Mobile di Campobasso, Marco Graziano.



Sul versante delle verifiche tecniche, gli investigatori attendono gli esiti degli esami disposti su cinque reperti sequestrati nella casa dei Di Vita a Pietracatella. Le analisi sono state affidate ai tecnici dell’Istituto Robert Koch di Berlino: secondo le previsioni investigative, i risultati potrebbero arrivare entro pochi giorni, probabilmente entro la fine della prossima settimana.



Non sono emerse al momento indicazioni ufficiali su eventuali nuovi sviluppi probatori né su cambiamenti nelle posizioni delle persone coinvolte. Le indagini proseguono quindi sulla doppia pista degli accertamenti scientifici e delle verifiche testimoniali all’interno dell’ambito familiare.