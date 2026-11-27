La Commissione Antimafia ha deciso il rinvio dell’audizione sul depistaggio, una scelta che ha riacceso le richieste di Pd e Movimento 5 Stelle di affrontare in aula la cosiddetta “pista nera”.

Alla seduta erano presenti la presidente della commissione, Chiara Colosimo, e l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Colosimo ha chiesto di concentrare il lavoro sul rapporto tra mafia e appalti, annunciando l’intenzione di produrre un dossier di 500 pagine entro Natale.

Il rinvio ha provocato sollevazioni tra i gruppi di opposizione, che hanno ribadito la necessità di un approfondimento sulla pista nera. Fratelli d’Italia, secondo quanto riferito, si è mostrata fredda nei confronti del pm nisseno De Luca.

Sul fronte istituzionale, De Gennaro e il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, hanno sollecitato di chiudere prima i dossier su mafia e appalti e solo successivamente di indagare sulle varie piste: “Chiudiamo dossier mafia e appalti poi si indaghi su piste nere, rosse, tutte”, è stato detto durante il dibattito.

La discussione rimane aperta e il rinvio segnala un passaggio interlocutorio nella tempistica dei lavori della commissione.