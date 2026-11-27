John Travolta è stato protagonista di un grande salto di pubblico al Torino Film Festival, dove ha presentato due progetti in programma: uno da regista e un altro firmato da Joffé che indaga l’ipotesi di un coinvolgimento della criminalità organizzata nell’assassinio di John F. Kennedy.

Nel corso dell’incontro con il pubblico il divo italo‑americano ha ricordato un episodio personale: il suo “miglior ballo” sarebbe avvenuto alla Casa Bianca insieme a Lady Diana, che, ha detto, «mi seguiva magnificamente».

Travolta ha inoltre parlato del personaggio di John Roselli, definito “malvagio” nel film, osservando che l’interpretazione ha avuto conseguenze anche nella sua sfera privata.

Nonostante le difficoltà richiamate, l’attore ha espresso una visione positiva della propria esperienza: «Per quanto la vita mi abbia preso a pugni, non riesco a non essere ottimista».

L’appuntamento al festival ha dunque messo in luce sia il lato professionale, con due titoli molto diversi, sia il lato personale di Travolta, accolto da un consistente seguito di pubblico.