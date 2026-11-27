A Verona, durante la 43ª assemblea dell’Anci, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha lanciato un appello a trasformare la lotta contro la violenza sulle donne in un impegno quotidiano, con particolare attenzione agli insulti e alle aggressioni verbali sul web.

Richiamando il ricordo delle vittime — citando tra le altre “tante ragazze come Lorena” — Funaro ha detto che la mobilitazione non può limitarsi ai soli momenti di emergenza e ha sollecitato un impegno costante dei sindaci contro il sessismo online.

Dalla denuncia per sessismo online, ha spiegato la sindaca, è nata la proposta di istituire un fondo per sostenere uno sportello legale rivolto alle vittime di queste forme di violenza. Funaro ha precisato di aver pensato a una modalità che permettesse la partecipazione di tutti i sindaci.

“La violenza fisica è maggiore laddove viene tollerata quella verbale. E non c’è colore politico”, ha affermato Funaro, sottolineando il legame tra linguaggio offensivo e escalation della violenza.

A Firenze l’iniziativa ha già trovato concretezza attraverso un accordo con l’Ordine degli avvocati: lo sportello si chiamerà “Una” e, ha annunciato la sindaca, è in arrivo il primo risarcimento danni nell’ambito delle denunce presentate.