Una scritta a sfondo sessista è stata trovata il 25 novembre su una saracinesca a pochi metri dall’abitazione della sindaca di Genova, Silvia Salis. La prima cittadina ha reso nota la vicenda con un post su Instagram, definendo l’episodio un attacco diretto alla sua persona in quanto donna.

Salis ha spiegato che quando si attacca un uomo in politica si contesta il ruolo, mentre verso una donna si ricorre subito a insulti personali come “tr**a” o “put*a” per delegittimarla. Ha definito l’episodio “sessismo puro” e ha avvertito che il ripetuto sminuire con un “vabbè” contribuisce a rendere la violenza normale.

La sindaca ha annunciato che non intende lasciar correre l’affronto: “Reagisco e denuncio”, ha scritto, sottolineando che chi semina odio, violenza e sessismo deve essere chiamato a risponderne. Nel post ha inoltre richiamato l’importanza dell’educazione affettiva fin dall’infanzia, collegando la scritta trovata al tema.

Al momento dell’accaduto Salis si trovava a Verona per partecipare a un convegno sulla violenza contro le donne, in cui erano presenti ANCI e RaiNews.it. Sul caso è stata annunciata la denuncia formale da parte della sindaca.