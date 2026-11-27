Verona, 25 novembre 2026 — Alla 43ª Assemblea dell’Anci a Verona la sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha parlato apertamente della violenza di genere, annunciando di aver subito abusi e di aver presentato una denuncia.

Nel suo intervento Frontini ha definito la violenza contro le donne «una terribile piaga» e ha richiamato i sindaci al ruolo di primo intervento sul territorio. Ha sottolineato il contributo che gli enti locali, insieme alla scuola, devono offrire nella prevenzione e nel contrasto di questi episodi.

Raccontando la propria esperienza, la sindaca ha detto: “Ho subito violenze e denunciato, non c’è altra soluzione”. Alla stessa platea ha ricordato la responsabilità dei rappresentanti locali nel non ignorare il problema.

Nei giorni scorsi, ha inoltre segnalato un episodio che la riguardava direttamente: una sua auto è stata «impacchettata» con giornali e con scarpe con tacchi a spillo. Sull’accaduto Frontini ha commentato brevemente: “È successo ma affronto volentieri solo le critiche costruttive”.

L’intervento di Frontini si è inserito nel dibattito nazionale sull’impegno degli amministratori locali contro la violenza di genere, tema affrontato durante l’assemblea Anci a Verona.

La segnalazione è stata raccolta dall’inviato Lorenzo Briani.