L’ex superpoliziotto De Gennaro ha lasciato una lettera d’addio di otto pagine scritte a mano prima di togliersi la vita, secondo quanto reso noto e anticipato dal Corriere della Sera.

Nella missiva, ripresa dalla stampa, De Gennaro afferma di non aver tradito la Patria e utilizza espressioni rivolte allo stato della propria condizione: “Fra qualche minuto non ci sarò più”, si legge in uno dei passaggi riportati. In un altro punto la lettera contiene la frase, sempre attribuita all’autore, «Posso aver commesso errori, ma sono rimasto onesto e leale».

Il contenuto completo è stato anticipato dal quotidiano nazionale, che ha pubblicato estratti della missiva. La pubblicazione della lettera ha suscitato l’attenzione dei media per le affermazioni dirette dell’ex dirigente di polizia e per il tono delle ultime righe, nelle quali figura anche la locuzione «un condannato a morte non mente», riferita dall’articolo che ha ripreso il testo.

La vicenda è stata riportata il 26 novembre 2026, con aggiornamento delle informazioni nella mattinata. Non sono state fornite altre precisazioni nel testo diffuso dalla fonte.