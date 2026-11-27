25/11/2026 — I mercati azionari hanno chiuso in forte ribasso dopo l’annuncio di nuovi dazi statunitensi e il continuo clima di sfiducia nel settore tecnologico legato all’intelligenza artificiale.

Le piazze europee hanno registrato cali diffusi: Milano -1,61%, Londra -0,32%, Francoforte -1,14% e Parigi -0,59%. A Piazza Affari i comparti più colpiti sono stati quello tecnologico e quello bancario.

Tra i titoli in rosso a Milano spiccano Prysmian (-5,40%) e Stm (-4,81%); tra le banche Bper ha lasciato sul terreno il 3,99%.

Anche Wall Street ha vissuto una seduta pesante, con il Nasdaq in contrazione del 4%. Le perdite più rilevanti del settore tech hanno riguardato Nvidia (-8%) e Anthropic (-2%); secondo la nota, è già passato l’effetto legato al ritorno di Jensen Huang.

Aumentano inoltre le attese per una stretta della Federal Reserve dopo dati statunitensi migliori del previsto: il Pil è cresciuto del 4,3% nel terzo trimestre e l’inflazione di ottobre si è attestata al 3,8%, elementi che hanno portato a ipotizzare anche un aumento dei tassi fino a 50 punti base.

Sul fronte delle materie prime, i prezzi del petrolio hanno segnato un rialzo di circa il 2%; il Brent è scambiato a 93,4 dollari al barile.