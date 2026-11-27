Il ministero della Salute ha ufficializzato il raggiungimento dell’obiettivo fissato dal PNRR per le Case di Comunità: sono state completate le 1.038 strutture previste. Lo ha comunicato il ministro Orazio Schillaci, che si è detto soddisfatto e orgoglioso del risultato.

Secondo il ministero, è stato superato anche il traguardo relativo all’assistenza domiciliare, altra voce chiave del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Schillaci ha sottolineato l’importanza delle nuove strutture per il sistema sanitario e ha affermato che “saranno di riferimento per gli italiani”. Ha inoltre rimarcato l’impegno del governo nel ridurre le differenze territoriali nell’accesso ai servizi sanitari.

La conclusione di questi interventi rappresenta una tappa del PNRR dedicata alla riorganizzazione dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di rafforzare i servizi sul territorio e l’assistenza domiciliare.