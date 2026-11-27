Gli specialisti del Ris hanno attribuito la voce del cosiddetto “telefonista Mario” all’ex funzionario del Sisde Claudio Martufi: la registrazione era su audiocassette sequestrate nel 2024 nelle proprietà dello zio di Emanuela Orlandi, Mario Meneguzzi. Martufi risulta anche tra i primi a essere entrati in casa della famiglia Orlandi nelle ore successive alla scomparsa della ragazza, il 22 giugno 1983.



L’indicazione è stata resa nota dalla trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, sulla base degli accertamenti fonici inviati agli inquirenti dai carabinieri del Ris di Roma. In un comunicato l’Arma aveva parlato di «significativi elementi convergenti» che hanno portato a dare un nome a un «soggetto mai emerso prima» in questo ruolo.



Nei nastri oggetto dell’analisi il telefonista si presenta come “Mario”, afferma di avere 35 anni e dialoga con lo zio di Emanuela usando un marcato accento romanesco. Il contenuto della conversazione sembra voler minimizzare sospetti legati a un conoscente impegnato nella vendita di cosmetici Avon, una pista già presente negli atti perché la stessa Emanuela aveva ricevuto una proposta di lavoro in quel settore poco prima della sparizione.



Nel file audio l’uomo descrive una convivenza: «Questo amico… che poi è un conoscente… vive con la ragazza sua e c’ha in casa altre due ragazze, e insieme vivono, vanno a vendere vestiti, profumi… roba varia…». In un passaggio aggiunge: «Però non penso proprio che siano ragazze che sono state fatte scappare, oppure… con la convinzione così occulta, no, no… ragazzi proprio alla luce del giorno». Il nastro, riportato dal programma, presenta momenti disturbatii in più punti.



Il ritrovamento delle cassette nel 2024 e l’esame fonico hanno riaperto la discussione sul ruolo degli apparati di sicurezza nelle prime fasi dell’indagine del 1983. Martufi, all’epoca in servizio al raggruppamento Sisde di Roma, fu effettivamente tra gli uomini delle forze dell’ordine a entrare nella casa degli Orlandi nelle ore immediatamente successive alla scomparsa della giovane e a seguire alcune delle prime ricerche e intercettazioni.



Già nel dicembre 2025 Martufi era stato convocato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi Orlandi e Gregori. In quell’occasione ottenne il divieto di ripresa del volto e la quasi totale secretazione della sua audizione, particolari che erano allora finiti agli atti della Commissione.



La reazione della famiglia arriva cauta e medita i prossimi passi processuali. All’Ansa l’avvocata Laura Sgrò, legale dei parenti di Emanuela, ha detto di apprendere la notizia dai media e di aspettare «di averne conferme e di capire quali siano i passaggi che ha fatto la procura per arrivare all’identificazione». Ha aggiunto che «ci spiace, tuttavia, di apprendere informazioni così delicate in questa maniera, anche nell’interesse delle persone eventualmente identificate».



Anche Pino Nicotri, giornalista e scrittore che ha fatto da teste-chiave nell’inchiesta vaticana voluta da Papa Francesco e seguita dal promotore di giustizia Alessandro Diddi, ha invitato alla prudenza. Nicotri ha osservato che sul ritrovamento dell’audiocassetta «servirebbero indizi più concreti», ricordando un precedente accertamento legato a quel materiale. Nel suo intervento ha richiamato poi ambienti e nomi collegati a Montecitorio negli anni Ottanta, citando la cosiddetta «banda dei tre Mario» — e alcuni retroscena emersi in quegli anni.



Il caso Orlandi resta dunque aperto su più fronti: l’analisi fonica del Ris ha fornito un elemento che gli investigatori considerano rilevante, ma la famiglia e testimoni invitano alla cautela in attesa dei riscontri ufficiali da parte della procura.

«Ove mai fosse confermato», ha detto l’avvocata Laura Sgrò, «un uomo degli apparati dello Stato, sarebbe gravissimo».