Riaperture da Zona Gialla, ma Venezia chiude strade per pericolo di assembramenti

E’ stata firmata oggi un’ordinanza sindacale che fissa limiti all’accesso a determinate strade e piazze del centro urbano di Venezia.

Il provvedimento è teso ad evitare assembramenti che aggravino la diffusione di Covid 19.

La decisione è stata assunta anche a seguito dell’ordinanza n.11 del 9 febbraio 2021 del presidente della Giunta regionale del Veneto.

L’articolo infatti specifica che: “I sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani (ai sensi dell’art.1, comma 5, DPCM 14.01.2021) allorquando valutino sussistere il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

Per due fine settimana, quindi, in particolare nei giorni di venerdì 30 aprile, sabato 1 e domenica 2 maggio, ma anche venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 maggio 2021, la Polizia locale avrà facoltà di vietare e, in ogni caso, di regolare l’accesso ad alcune aree della città di Venezia, garantendo sempre il transito agli addetti agli esercizi commerciali aperti e ai cittadini con abitazioni nelle strade interessate.

Le zone che potranno essere oggetto di restrizioni, in caso di grande afflusso di persone che impedisca il distanziamento, sono:

Mestre, Riviera XX Settembre e vie limitrofe;

Mestre, Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi;

Venezia, Sestiere di Cannaregio – Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale;

Venezia, Sestiere di San Polo – Campo San Giacomo (in vulgo San Giacometto), Campo della Naranseria, Campo Cesare Battisti (già Bella Vienna) e calli e portici limitrofi;

Venezia, Sestiere di Dorsoduro Campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi.

La stessa facoltà è concessa alla Polizia Locale per il Sestiere di Cannaregio – Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale, per le sole giornate di domenica 2 e 9 maggio 2021, nella fascia oraria aggiuntiva dalle 11 alle 15. Eventuali violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste per legge. L’ordinanza è pubblicata nell’Albo pretorio e sul sito del Comune di Venezia.

(foto da archivio: una delle zone a “rischio” chiusura agli Ormesini)