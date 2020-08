Regata Storica di Venezia, remiere chiedono norme contro Covid ma la risposta non arriva

Regata Storica di Venezia, le remiere ritornano a chiedere garanzie per i protocolli da rispettare in tema Covid. Una lettera, per questo, è stata spedita dalla Canottieri Giudecca per conto delle Associazioni Aderenti alla Regione Veneto e al Sindaco di Venezia. Si chiedono di nuovo, in buona sostanza, chiarimenti in merito allo svolgimento della prossima Regata Storica.

Il testo qui sotto.

Le associazioni remiere che partecipano al corteo storico e/o al corteo sportivo della Regata Storica 6 settembre 2020, sono in attesa di risposta al quesito formulato alla Regione Veneto con comunicazione dell’11 agosto 2020, che si acclude alla presente in copia, in cui veniva evidenziato che, stante l’attuale normativa, le Associazioni remiere possono utilizzare le proprie imbarcazioni solo per attività sportiva e/o motoria e quindi non per assistere a manifestazioni.

Nell’attesa chiedono all’Amministrazione comunale e comunque agli enti organizzatori della manifestazione delucidazioni in merito alle disposizioni anti Covid, con particolare riferimento ai seguenti punti:

a) partecipazione al corteo storico

a1) quali sono i criteri per la ripartizione e consegna dei costumi storici e per la loro restituzione;

a2) realizzazione di servizi igienici, all’interno dell’aera dedicata alla vestizione e svestizione, che rispettino la diversità di genere;

a3) quali saranno i protocolli da rispettare sia durante lo svolgimento del corteo sia quando le barche si fermeranno per assistere alle regate, tenendo conto della presenza e delle possibili interazioni tra vogatori e figuranti (nella Serenissima ci sono 19 figuranti e 19 vogatori)

b) partecipazione al corteo sportivo:

b1) possibilità di assistere alla Regata Storica all’interno delle imbarcazioni sociali lungo il percorso di regata e modalità attuative per rispettare le disposizioni igienico sanitarie (vedi lettera alla Regione Veneto).

Assicuriamo la nostra massima disponibilità per un confronto costruttivo o per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Firmato: i 5 rappresentanti nominati dalle 35 associazioni.