Regata Storica di Venezia 2026: tutti gli ordini di arrivo

Nell’ambito della Regata Storica si è disputata questo pomeriggio in Canal Grande anche la sfida remiera delle Università, organizzata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con l’Università Iuav ed il CUS Venezia e il supporto di Comune e Vela Spa. La competizione si disputa dal 2004 a bordo di galeoni storici messi a disposizione dal Comitato Cittadino di Venezia per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane.

Ordine di arrivo:

1 | Equipaggio Università Veneziane – CUS Venezia | Gabriele Bastasi, Pietro Bonaventura, Alice Borioni, Irene Cola, Agnese Galante, Stefano Morosinato (timoniere), Massimo Nensi, Agnese Pighin, Luca Polito, Matilde Stangherlin. Team manager: Sergio Barichello. Coach: Alberto Vianello.

2 | Equipaggio Università di Padova – Davide Alborghetti, Pietro Bettella, Marta Cavicchia, Edoardo Ercolin (timoniere), Anna Giurisato, Mattia Mucalan, Ludovico Nanni, Sarah Nicoletto, Niccolò Rizzardini, Laura Salmaso, Vittoria Stangherlin – Coach: Gherardo Gamba.

3 | Equipaggio Università di Vienna – Katharina Deininger, Marie-Cathérine Girod, Leonie Janauschek, Philipp Kornfeind, Christoph Elias Lamel, Jakob Lamel, Uli Oswald, Bernd Pfurtscheller, Konrad Pirker, Katharina Rapp, Lisa Zehetmair. Coach/ Team manager: Sebastian Kabas.

4 | Equipaggio Università di Warwick – Hugh Gunton, Tash Haworth, Emma Horner-Long, Zoe Husbands, William Jessop, Freya Knight (timoniera), Jomana Maani, Callum Page, Issie Roberts, George Waldron, Alfie Webb. Coach: Daniel Willmott.