Preso il rapinatore di cellulari di Mestre, colpiva per la strada a ripetizione

La Polizia di Stato di Venezia ha tratto in arresto un veneziano, G.D. classe 1989, che nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2021 ha tentato in sequenza due rapine di cellulari e ne ha commessa una terza nel centro di Mestre.

Il primo episodio si è verificato alle ore 22.10 in Via Einaudi dove un uomo, mentre attendeva l’autobus, ha subìto un tentativo di rapina ad opera di due soggetti in sella alle proprie biciclette.

Il secondo episodio solo dieci minuti più tardi, alle ore 22.20, in Piazzale Cialdini.

Questa volta la vittima della tentata rapina era intenta ad effettuare una telefonata mentre il rapinatore era soltanto uno.

Immediatamente sono scattate le indagini che, già dalle descrizioni fornite dalle due vittime, facevano emergere che i fatti erano riconducibili ad una stessa persona.

Le Volanti

nei pressi di Piazzale Altinate hanno così individuato l’uomo che, in sella ad una bicicletta, veniva inseguito a piedi da un’altra persona.

Alla vista della volante, il fuggitivo ha svoltato bruscamente in un parcheggio e, prima di essere bloccato, ha lanciato un oggetto in una una siepe. L’oggetto risulterà poi il telefono cellulare rapinato pochi istanti prima.

Il fermato è stato così sottoposto a perquisizione personale, così dalla tasca dei pantaloni saltava fuori un altro telefono cellulare di colore grigio e bianco, del quale non sapeva giustificarne la provenienza non conoscendo, tra l’altro, i codici di sblocco.

Vista la sussistenza della flagranza del reato, l’uomo è stato arrestato per il reato di furto con strappo.

Per lui anche una denuncia

in stato di libertà per i reati di ricettazione per il telefono cellulare trovato in suo possesso, per le due tentate rapine e per l’inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Venezia, essendo il medesimo residente a Mantova ma di fatto senza fissa dimora.

L’arresto è stato convalidato ed il soggetto è stato tradotto presso il Carcere di Santa Maria Maggiore in attesa del giudizio per direttissima che sarà celebrato il 19 aprile p.v.

