Strappa di mano il cellulare a una viaggiatrice tra Quarto d’Altino e Mestre: arrestato

Strappa di mano il cellulare a una viaggiatrice per rubarglielo ma viene intercettato e fermato dagli agenti.

Un 23enne, con precedenti penali per reati in materia di immigrazione, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Venezia per furto aggravato nella Stazione di Venezia-Mestre.

La pattuglia, in servizio di vigilanza nello scalo, è intervenuta a seguito della segnalazione del capotreno al quale, poco prima, una viaggiatrice aveva riferito di aver subito il furto del proprio smartphone.

Il ladro, dopo averla avvicinato a bordo del convoglio, nella tratta tra Quarto d’Altino e Mestre, le ha stappato di mano il cellulare, impossessandosene. All’arrivo in stazione, grazie anche all’ausilio di un Capitano della Guardia di Finanza, che si trovava a bordo dello stesso convoglio, il giovane è stato individuato e fermato dai poliziotti, che lo hanno arrestato.

Il telefono cellulare è stato restituito alla vittima.