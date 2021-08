La serata a Jesolo termina al pomeriggio: ricoverata in coma etilico alle 18.30

La serata è appena cominciata… ma per lei è finita molto presto.

Appuntamento con gli amici in quel chiosco sulla spiaggia di Jesolo.

Lei, turista di Brescia, doveva “far serata” ma è crollata già nel tardo pomeriggio.

Come definire crollata?

Completamente ubriaca, tanto da non reggersi in piedi, tanto da svenire e da non rinvenire per effetto della condizione chiamata “coma etilico”.

Sul posto è arrivata l’autoambulanza del 118 e la giovane è stata ricoverata in ospedale. Orario di ingresso: attorno alle 18.30.

Curata dai medici, è andata fuori pericolo ed è stata dimessa il giorno dopo.

I giovani che si abbandonano all’alcol sono una piaga in continuo aumento.

Anche per questo recentemente il Comune di Jesolo ha varato una nuova ordinanza che limita il consumo e lo smercio dell’alcol.

Dalle 16 di ogni giorno, la vendita, la detenzione e il consumo di alcolici nelle zone pubbliche, spiaggia compresa, sono vietati.

Jesolo, tra l’altro, si sta confrontando con una lunga serie di eccessi e disordini quasi quotidiani le cui origini, molto spesso, si può cercare proprio negli stati alterati per ubriachezza.

Vedi anche: