Mestre, patenti ritirate per alcol e droga. Daspo in centro a una donna ubriaca

Mestre, tre patenti ritirate per alcol e droga ieri sera.

Sono stati infatti rinforzati i controlli della Polizia locale in terraferma: tre le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e detenzione di stupefacenti. Anche un daspo urbano, per una donna ubriaca in centro a Mestre

L’obiettivo degli agenti è vigilare sulla “movida” e impedire comportamenti contrari al Regolamento di polizia e sicurezza urbana.

I risultati non si sono fatti attendere: alle attività hanno partecipato i Servizi Sicurezza urbana, Sicurezza stradale e Polizia di prossimità impiegando due mezzi con etilometri, quattro radiomobili con i colori d’istituto e due auto prive di contrassegni.

Al termine dei controlli sono state ritirate le patenti di guida a due mestrini che si erano messi alla guida con un tasso alcolemico vicino ai 0,8 grammi/litro (il limite di legge è 0,5) e a un altro cittadino, residente a Marghera, sorpreso alla guida in possesso di sostanze stupefacenti.

In totale sono stati eseguiti 10 pre-test alcolimetri, di cui due, come detto, risultati positivi.

Sono scattate anche alcune sanzioni per auto parcheggiate a lungo in divieto di sosta sulla pubblica via di fronte a un pubblico esercizio: i conducenti si sono dimostrati del tutto incuranti degli inviti degli agenti a spostarle.

Sempre ieri sera, gli operatori hanno inoltre richiamato gli avventori al rispetto delle distanze interpersonali e a non creare assembramenti sia in piazza Barche che in via Verdi.

Una donna di Chioggia, completamente ubriaca, è stata sanzionata nella zona della movida di piazzale Donatori di Sangue e poi portata al Comando di via Cappuccina per farla tornare in sé.

Al termine degli accertamenti, oltre alla sanzione amministrativa per ubriachezza molesta, le è stato notificato un daspo urbano: per 48 ore non potrà fare ritorno a Mestre.

I controlli sulla “movida” mestrina e veneziana continueranno anche nei prossimi giorni.