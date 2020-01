Ragazza crolla a terra, paura alla stazione di Venezia

“Aiuto, non riesco a respirare”.

Paura alla stazione di Santa Lucia per un malore improvviso di una ragazza di 24 anni, in vacanza a Venezia con il fidanzato.

Attorno alle 21 di pochi giorni fa la donna, una giovane turista proveniente dalla Colombia, ha dato l’allarme lei stessa, perché cominciava a sentire improvvisamente delle difficoltà nella respirazione.

I presenti sono subito corsi a chiamare le forze dell’ordine in stazione per chiedere aiuto: sul posto è intervenuta la Polizia ferroviaria che le ha prestato i primi soccorsi, riscontrando il malore evidente e una situazione in peggioramento, dato che le labbra della ragazza si erano gonfiate, così come, almeno a quanto pareva, il collo.

Immediata la chiamata all’ambulanza che è giunta a Santa Lucia in pochi attimi, permettendo le cure mediche che, verosimilmente, hanno salvato la vita alla ragazza.

Il trattamento immediato con i farmaci adatti ha infatti permesso alla giovane di riprendersi. Da quanto è stato possibile capire, la 24enne si era sentita male per una crisi allergica da pesce appena mangiato.

L’allergia al pesce, meno nota e frequente di altre, tipo quella specifica ai crostacei, è ugualmente pericolosa e può arrivare ad avere esiti infausti.

La reazione della ragazza, inoltre, era stata grave e immediata, dato che la cena con il fidanzato era stata consumata appena una mezzora prima, in un ristorante della zona.

Secondo il racconto della giovane ormai fuori pericolo, il menù della serata comprendeva: polipo, ostriche e altro non meglio precisato “pesce”.

Una serata che avrebbe anche potuto concludersi in tragedia. La reazione allergica della giovane infatti, è stata fortunatamente presa per tempo, prima che i due ragazzi salissero su un treno per lasciare Venezia e dove l’intervento dei soccorsi, sul convoglio in viaggio, non avrebbero potuto essere altrettanto tempestivi.

gp

(foto di archivio)