Raduno NoVax e negazionisti a Vicenza oggi: mille senza mascherina

Raduno NoVax a Vicenza oggi: l’appuntamento ha originato un’indagine e ora un fascicolo è in mano alla Digos.

Le persone si sono radunate a Vicenza facendo scattare un’operazione di polizia con i relativi controlli.

La vicenda è in mano alla Digos berica che segnala un “massiccio assembramento avvenuto oggi pomeriggio a Campo Marzo di Vicenza, al quale si sono dati appuntamenti esponenti di No-Vax e negazionisti della pandemia sanitaria”.

Oltre un migliaio di persone, secondo gli organizzatori (700 invece per la Questura berica), sono scesi in piazza, senza indossare la mascherina al volto.

Le proteste sono state organizzate contro la “psicopandemia” e per affermare il “diritto alla vita”.

La protesta, denominato “Salute e diritti oggi” era organizzato dai “Fuochi R2020” di Vicenza, del Polesine e di Thiene (Vicenza), e ha visto tra gli altri la partecipazione della deputata Sara Cunial.

Nel palco allestito nell’area verde, a parlare al microfono, si sono avvicendati diversi professionisti, tra cui medici, scrittori, avvocati e i rappresentanti dell’Associazione Corvelva.

I poliziotti berici hanno operato i controlli, riprendendo con le telecamere i vari interventi: non sono esclusi provvedimenti nei prossimi giorni nei confronti dei manifestanti.

Un’altra grande manifestazione NoVax si sta organizzando per il 21 aprile.

Il movimento prevede un’aggregazione generale a Montecitorio.

Attraverso la rete si sta organizzano una manifestazione con partecipazione a Roma di medici, infermieri, psicologi e farmacisti contro l’obbligo vaccinale.

Uno dei temi principali ad incanalare la protesta è il decreto del primo aprile che impone l’obbligo di immunizzarsi per medici e infermieri.

(foto da archivio)