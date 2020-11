Quando finisce il Grande Fratello VIP quinta edizione? Quand’è la finale?

Grande Fratello VIP, quella di quest’anno sarà un’edizione record: gli ottimi ascolti hanno convinto Mediaset ad allungare in corsa la durata del programma. Non era mai successo: nel 2016 il reality era andato in onda per 50 giorni, nel 2017 per 85, nel 2018 per 78 e nel 2019 per 92. Ma a quanto pare, la trasmissione sforerà per la prima volta l’anno solare, accompagnando i telespettatori sia per il periodo natalizio che per la notte di Capodanno.

A questo punto rimane da chiedersi: quando finisce il Grande Fratello VIP quinta edizione?





Quando finisce il Grande Fratello VIP 2020/2021?

Inizialmente la finale era prevista per il 2 dicembre 2020: 80 giorni di permanenza che avrebbero collocato la quinta edizione al terzo posto per durata complessiva. Ma a metà ottobre TvBlog aveva svelato la novità: non solo il reality sarebbe proseguito con la formula delle due puntate settimanali ma si sarebbe pure allungato di due mesi. “Siamo in grado di darvi notizia – aveva scritto il sito – che la finale della quinta edizione del Grande Fratello VIP andrà in scena lunedì 8 febbraio 2021. Naturalmente in diretta da Cinecittà in Roma e naturalmente in prima serata su Canale 5″.

Il programma, quindi, non solo sforerà l’anno solare ma

raggiungerà la durata record di 148 giorni.

"Trapela quindi grande soddisfazione nel team che confeziona ogni settimana questo reality show – proseguiva TvBlog – Sopratutto guardando i chiari di luna che ci consegnano una fotografia di questo autunno per quel che riguarda l'audience della tv generalista sostanzialmente in calo".





I vipponi lo sapevano?

Cinque mesi nella Casa? Ad avere questo trattamento saranno solo gli inquilini entrati nella prima puntata del 14 settembre. Senza dimenticare il turnover di concorrenti che, tra eliminazioni e nuovi ingressi, ha tenuto “fresco” il cast del reality. A quanto pare i vipponi erano totalmente all’oscuro della decisione e convinti di “staccare” il 2 dicembre per passare le feste in famiglia.

Ad aver rotto le uova nel paniere sarebbero stati Andrea Zelletta – uscito e poi rientrato – e il neo-ingresso Paolo Brosio, che avrebbero rivelato ai coinquilini quando finisce il Grande Fratello VIP. Per questo motivo Alfonso Signorini li aveva “puniti” assegnandoli d’ufficio al televoto. “Non si può parlare di argomenti inerenti al gioco – aveva detto il conduttore – dopo i controlli è chiaro che Andrea Zelletta ha commesso la stessa irregolarità per cui Brosio era già stato punito. Il televoto è stato annullato ed è stato deciso che al televoto andranno anche Andrea e Paolo”. Un provvedimento risultato poi fatale per Brosio, eliminato a soli sette giorni dal suo ingresso.





Disperata Elisabetta Gregoraci, che aveva addirittura minacciato di andarsene: “Febbraio? Io me ne vado prima, il Natale lo devo passare con mio figlio. Io sono mamma, ho un figlio, devo tornare a casa”. Nei giorni precedenti aveva rivelato che Nathan Falco le avrebbe sussurrato: ‘Ma quanti giorni stai, mamma? Non andare via, aspetta un altro po’, ancora 10 minuti”.

D’altronde, squadra che vince non si cambia e Mediaset ha tutto l’interesse a prolungare la durata del programma. Anche all’insaputa dei concorrenti, che alla pari dei telespettatori avrebbero voluto sapere quando finisce il Grande Fratello VIP.

