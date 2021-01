Quando comincia L'Isola dei Famosi 2021? Nuove indiscrezioni da ''Tv Blog''

Puntuale come sempre ecco il nuovo articolo di Tv Blog dedicato a L’Isola dei Famosi. All’interno del pezzo spuntano nuove indiscrezioni sui concorrenti, sulla location, sull’inviato e sulla data d’inizio del reality di Canale 5. Quando comincia L’Isola dei Famosi? Si svolgerà in Honduras o alla Canarie? Sarà davvero Alvin a coadiuvare Ilary Blasi come inviato?

La location

Sebbene in un primo momento si fosse parlato di spostare il programma alle Isole Canarie, Tv Blog mette a tacere ogni voce confermando che L’Isola dei Famosi 2021 si svolgerà in Honduras. “Le sue meravigliose isole – scrive – saranno teatro di questa edizione 2021 dell’adventure game più longevo della nostra Tv”. Resta da capire come ciò sia fattibile in tempi di pandemia ma, come il sito ha già specificato, si starebbe “lavorando alacremente per rendere la realizzazione del programma la più sicura possibile in termini sanitari”.

L’inviato

Le prime indiscrezioni davano per certa la presenza di Alvin, già a fianco di Ilary Blasi negli Eurogames di Canale 5 ma secondo Tv Blog a contendergli il ruolo di inviato ci sarebbe un altro nome. Si tratterebbe di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e già conduttrice del daytime di X Factor. “Ora fra i due – si legge sul sito – potrebbe spuntarla la giovane Ramazzotti, con Alvin che potrebbe mettere il cappello in un programma da studiare su Italia 1″.

I concorrenti

Nonostante proprio Tv Blog avesse ventilato la partecipazione di Asia Argento, la stessa attrice ha seccamente smentito la notizia. Queste le sue parole su Instagram: “Me lo chiedono dal tabaccaio, dal fioraio, i mie agenti… ‘Che fai l’Isola dei Famosi?’. Ma che sei matto? Manco morta, neppure per 5 milioni di euro. Ora Basta! Non faccio L’Isola dei Famosi”.

Per il sito, quindi, rimangono “confermate” due sole concorrenti: l’ex regina di Rete 4 Patrizia Rossetti e l’istruttrice di fitness Jill Cooper. Nessuna info, invece, sugli altri concorrenti. Per Biccy.it, gli altri “nomi più accreditati al naufragio” sarebbero: Brando Giorgi, Eleonora Giorgi, Vera Gemma, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Ascanio Pacelli, Marco Baldini, Luca Dorigo, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Nicole Rossi, Sossio Aruta, Angela Nasti, Luigi Oliva e Alessandra Canale.

Il settimanale Nuovo ipotizza che a loro potrebbe unirsi Giulio Berruti, attore e compagno dell’ex ministra Maria Elena Boschi. “Chi lo conosce – scrive il giornale – sussurra che la proposta di matrimonio potrebbe arrivare proprio in diretta tv”

Quando comincia l’Isola dei Famosi 2021?

L’unica “certezza” di Tv Blog riguarda la data d’inizio de L’Isola dei famosi 2021. “Secondo quanto apprendiamo (in attesa dell’ufficialità da parte di Mediaset) sarà lunedì 8 marzo in prima serata su Canale 5 subito dopo Striscia la notizia. Il programma dunque partirà subito dopo la conclusione del Grande Fratello VIP 5, la cui finale come è noto è prevista per venerdì 26 febbraio 2021“. A quanto pare, quindi, Mediaset avrebbe deciso di non sfidare il Festival di Sanremo, in onda dal 2 al 6 marzo su Rai Uno e “spartiacque” tra i due reality.

E ora che si sa quando comincia L’Isola dei Famosi 2021, si attendono conferme sui concorrenti. Saranno davvero i nomi annunciati?

Marie Jolie