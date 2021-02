Ma i commercianti devono fare su i ristori con i clienti? Che prezzi ci sono? Lettera

(Riceviamo e pubblichiamo).

Gentile cronista, scrivo perché negli ultimi giorni mi sta venendo il sospetto che i bar (non so i ristoranti perché non me li posso permettere) stiano aumentando i prezzi per cercare di recuperare quanto perso.

Intendiamoci, sono a favore delle riaperture (con le norme di sicurezza) e sono assolutamente a favore delle attività che devono poter guadagnare.

Ma due fatti accaduti in due giorni mi stanno facendo venire il dubbio che per recuperare quanto perduto stiano facendo dei ricarichi ingiustificati sui clienti che, se vogliamo, sono del tutto incolpevoli sui mancati incassi.

Nel primo episodio sono stata attirata da urla provenienti da un bar vicino cui stavo passando nella zona di Castello.

Era inscenata una lite furibonda con tre ragazzi all’esterno (con i bicchieri in mano) e verosimilmente il proprietario o il barista.

Fermandomi un attimo ho capito il motivo del litigio: i ragazzi si lamentavano per il prezzo pagato delle bibite “da asporto” (da bere fuori dal bar).

27 euro per due birre su bicchieri di cartone (che potrebbero essere stati da 250-300 cl) e una grappa.

Lasciamo stare per un attimo che è brutto che dei giovani non possano stare senza bere al punto di doverlo fare per strada, 27 euro per le tre consumazioni mi è sembrato davvero tanto.

Il barista sulla porta non voleva sentire ragioni e gridava che aveva tante spese e quelli erano i prezzi.

Alla fine i tre ragazzi si sono allontanati con l’augurio non tanto simpatico ma evidentemente sentito: “Chissà che i te séra ancora…”.

La mattina seguente sfortunata protagonista ritengo di essere stata io.

Come nonna ho pensato di prendere delle frittelle da portare ai miei nipoti, così mi sono fermata in un bar-pasticceria della zona di Cannaregio (resto sul vago così non si offende nessuno).

In realtà, non era proprio una pasticceria che uno definirebbe “di lusso”, anzi, assomiglia di più ad un’osteria, all’interno però vende anche paste e (forse) torte quindi è e si chiama pasticceria.

Al momento di pagare allungo 50 ero e assieme al vassoietto mi viene allungato il resto: 32 euro.

Resto un momento perplessa a fare il conto a mente fissando i soldi ma mi viene difficile in quel momento, forse mi pareva impossibile, forse pensavo un errore di resto.

Allora chiedo alla banconiera che stava già facendo caffè ad altri clienti: “Signora, mi scusi, ma quanto costano?”.

Risposta: “1 euro e 80 l’una signora, sono 10… 18 euro…” e indica un fugliettino scritto a pennarello in vetrina che poi ho controllato: “Frittole 1,80”.

E poi mi chiedo e chiedo: ma, scusate, non sono tanti 1euro e 80 centesimi per una “frittola”?

18 euro per 10 frittelle mi sembrano oggettivamente troppi.

So che io sono una pensionata e la percezione di chi ha un altro tipo di reddito è diversa, probabilmente io devo starci più attenta alle mie spese, ma comunque oggettivamente mi sembrano troppi 18 euro per 10 frittelle.

Vorrei sapere se è questo l’atteggiamento dei commercianti in questo periodo di ripresa, o se sono impressioni solo mie.

Grazie

lp

(lettera firmata)

(foto da archivio)