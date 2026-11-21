La sera del 20 novembre 2026 la base statunitense di Sigonella, in Sicilia, è stata interessata da un allarme per la presunta presenza di droni che avrebbero sorvolato sia l’area militare sia gli alloggi della struttura.

L’episodio è stato segnalato inizialmente dall’account X DefenceGeek e ripreso da diversi media italiani. In seguito al rilevamento i velivoli militari diretti alla base sono stati invitati a valutare rotte alternative per ragioni di sicurezza.

Secondo i resoconti, a una cisterna volante KC-135 sarebbe stato ordinato di interrompere l’atterraggio e dirigersi verso Aviano. Le stesse fonti precisano però che l’aereo avrebbe poi atterrato regolarmente a Sigonella.

L’allerta è durata poche ore: intorno alle 22:40 un velivolo Boeing militare ha completato le procedure di atterraggio alla base, segnalando il ritorno alla normalità operativa. Non è al momento chiaro se si sia trattato di un’effettiva intrusione gestita dai sistemi di sicurezza o di un falso allarme; le autorità stanno verificando l’accaduto.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla vulnerabilità delle infrastrutture strategiche rispetto a possibili intrusioni di velivoli a pilotaggio remoto. La base di Sigonella è un nodo logistico, di sorveglianza e di intelligence per Italia, Stati Uniti e NATO nell’area mediterranea.