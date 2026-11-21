21 novembre 2026 — Una violenta tempesta si è abbattuta nelle prime ore di venerdì su Tupancireta, nel sud del Brasile, causando tre vittime e la distruzione di circa 5.000 abitazioni. Le autorità locali hanno avviato soccorsi per feriti e dispersi tra le macerie.

Il fenomeno è durato meno di un’ora e ha colpito intorno alle 3 del mattino. Secondo i meteorologi brasiliani, i venti hanno raggiunto i 114 chilometri orari. Pioggia intensa, grandine e raffiche hanno sradicato circa cento alberi e rovesciato auto e camion, come mostrano video diffusi sui social media.

Il sindaco Gustavo Herter ha riferito che la città, che conta circa 20.000 abitanti, è rimasta senza elettricità e acqua; molte vie di accesso sono state ostruite dagli alberi caduti. Anche il tetto dell’ospedale è stato danneggiato: è stato necessario trasferire 11 pazienti a strutture esterne.

Il governo dello Stato del Rio Grande do Sul ha confermato il ritrovamento di tre vittime. Altri 32 comuni della regione hanno segnalato danni a infrastrutture e abitazioni. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha disposto l’invio di squadre di emergenza nella zona colpita.

Luciano Boeira, coordinatore statale della Protezione Civile, ha detto che nel comune era in corso una festa durante la quale è crollato il tetto di una struttura, aggravando il bilancio degli interventi. La Protezione Civile ha descritto l’evento come una «supercella» e non ha escluso che la città possa essere stata investita da un tornado.