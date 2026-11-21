Il 21 novembre 2026 Tg3 ha proposto la puntata della rubrica dedicata al teatro e alla danza intitolata Chi è di scena. La trasmissione è curata da Giovanni Battista Tomassini e fa parte dell’offerta del Tg3 sullo spettacolo dal vivo.

La rubrica è focalizzata su prosa, danza e arti performative e include servizi, intermezzi e approfondimenti d’autore. Nei contenuti si alternano contributi con artisti e drammaturghi, secondo quanto indicato dalla redazione.

Chi è di scena va in onda il sabato notte, con programmazione fissata dall’1:45 alle 2:00. La sigla redazionale indica a cura di Giovanni Battista Tomassini la responsabilità editoriale della rubrica.