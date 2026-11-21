La giuria ha dichiarato colpevole Jonathan Rinderknecht, accusato di aver appiccato l’incendio che il 1° gennaio 2025 ha devastato Pacific Palisades e Malibu, in California. Le fiamme hanno causato la morte di 12 persone e la distruzione di interi quartieri.

Il 30enne si era dichiarato non colpevole. Il verdetto è arrivato dopo che un primo processo a livello federale si era concluso senza un esito definitivo, secondo quanto riportato dalla Cnn.

L’incendio si è trasformato in uno dei più distruttivi nella storia della California, con vaste aree urbane ridotte in cenere tra Los Angeles e la costa di Malibu.

La notizia del nuovo verdetto è stata rilanciata dai media internazionali; la vicenda resta al centro dell’attenzione per l’entità dei danni e il bilancio delle vittime.