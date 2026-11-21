La puntata di World24 trasmessa il 21 novembre 2026 da Rai News 24 è in programma nell’abituale fascia serale: va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 21:30 alle 21:45.

Il coordinamento dei programmi è affidato alla Redazione Esteri. La trasmissione è condotta e curata da Andrea Gerli, Annamaria Esposito, Aldo Anziano, Silvia Arcelli, Andrea Vaccarella, Veronica Fernandes, Ilario Piagnerelli, Marina Lalovic, Emma Farnè, Carlotta Macerollo, Raffaella Cosentino, Alessandro Carboni e Katia Cerratti.

Agiscono come assistenti Aurora Corbi e Chiara Cassarà.

Nel corso della puntata vengono affrontati i temi caldi segnalati dalla redazione: la morte di Corrado Augias, il trilaterale di Shenzhen, la guerra in Ucraina, gli allarmi bomba, la crisi del clima, le ATP Finals 2026 e il Tembaine Desert Rally.

World24 copre inoltre numerose aree tematiche della testata, tra cui ambiente, arti e spettacolo, cronaca, esteri, economia e finanza, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero e viaggi e turismo.