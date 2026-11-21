Nell’ultima settimana poco più di 487.000 italiani sono stati colpiti da infezioni respiratorie provocate da diversi virus, dal comune raffreddore al SarsCoV2. I dati emergono dall’ultima rilevazione del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità.

Nel periodo 9-15 novembre si è registrato un aumento delle infezioni del 2,5% rispetto alla settimana precedente, con un’incidenza complessiva pari a 8,66 casi ogni mille abitanti.

I bambini con meno di 4 anni risultano i più colpiti: l’incidenza in questa fascia d’età è di 28 casi per mille, cioè circa tre volte la media nazionale.

Tra i virus individuati nei campioni analizzati dalla rete RespiVirNet, i rhinovirus rappresentano il 19,8% dei casi, mentre il SarsCoV2 è presente nel 7,9% dei campioni. I casi attribuibili all’influenza vera e propria sono ancora pochi, pari al 6,5% del totale.

A livello regionale l’intensità delle infezioni è per lo più bassa o al livello basale. Fanno eccezione la Basilicata, con intensità media e 15,63 casi per mille, e la Campania, che registra un’intensità alta con 18,99 casi per mille.