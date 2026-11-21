Il nono volume della serie a fumetti dedicata al Commissario Mascherpa è stato presentato il 20 novembre 2026 presso la Biblioteca della Biennale di Venezia. Il nuovo capitolo, intitolato “Inganno ad arte”, è parte del progetto editoriale di Poliziamoderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato.

La trama conduce il protagonista a Venezia al termine di un’indagine sul traffico illecito di opere d’arte e sulla contraffazione, con un inseguimento che si sviluppa tra i canali. Il racconto mette in relazione attività investigative, tutela del patrimonio culturale e contrasto alla criminalità organizzata, sottolineando il ruolo delle istituzioni.

L’incontro si è svolto nell’ambito delle attività dell’Archivio storico — Centro internazionale della ricerca sulle arti contemporanee della Biennale. A moderare la presentazione è stata la giornalista Micaela Faggiani; sono intervenuti Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, il questore di Venezia Antonio Sbordone e Sara Fascina, dirigente delegato del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e editore della serie.

Il progetto è stato illustrato da Annalisa Bucchieri, direttrice di Poliziamoderna e ideatrice della graphic novel. Al tavolo erano presenti lo sceneggiatore Luca Scornaienchi e il disegnatore Daniele Bigliardo, storico collaboratore della scuderia Bonelli. Per spiegare tecnologie e apparecchiature utilizzate nelle indagini sull’individuazione delle opere contraffatte sono intervenuti il primo dirigente della Polizia scientifica Giulia Napoli e il vice dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Venezia Rocco Santo Mundo.

All’incontro hanno partecipato anche gli studenti dei corsi di storia dell’illustrazione e del fumetto e di elementi di comunicazione giornalistica dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. L’evento è stato occasione per discutere del valore della graphic novel come strumento di divulgazione e sensibilizzazione sui temi della legalità, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Oltre all’indagine sul traffico illecito di opere d’arte, “Inganno ad arte” affronta anche il tema del bullismo e del cyberbullismo attraverso la vicenda di Chiara, studentessa vittima di prevaricazioni, e di Piera, compagna di scuola che le offre sostegno. Il volume si apre con la prefazione del capo della Polizia Vittorio Pisani e con l’introduzione dell’atleta paralimpica delle Fiamme Oro Bebe Vio.

Come per le precedenti uscite della serie, i proventi derivanti dalla vendita del volume saranno interamente devoluti al Piano Marco Valerio, iniziativa promossa dal Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato a sostegno delle famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da patologie gravi e degenerative.