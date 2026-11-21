Shenzhen, 21 novembre 2026 — Al termine del trilaterale di Shenzhen, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha descritto i suoi rapporti con i leader di Cina e Russia come positivi, definendo il legame con Xi Jinping e Vladimir Putin “fantastico”.

Nel corso della conferenza stampa che ha seguito il vertice, Trump ha inoltre affermato che Putin “vorrebbe porre fine alla guerra” in Ucraina. Nonostante le parole del presidente Usa, dal confronto tra i tre capi di Stato non si è registrata alcuna svolta sul conflitto ucraino.

La dichiarazione di Trump è stata uno dei passaggi centrali della conferenza stampa che ha chiuso il trilaterale di Shenzhen, dove i tre leader si sono incontrati per discutere vari temi internazionali. Tuttavia, sulle modalità e sui tempi di una possibile de-escalation in Ucraina non sono emerse intese concrete al termine del summit.