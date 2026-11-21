Nella notte tra il 20 e il 21 novembre l’Ucraina è stata colpita da una nuova ondata di attacchi che hanno interessato più regioni del Paese, secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità e dei media.

A Kryvyi Rih un raid ha provocato la morte di due persone e il ferimento di 42, tra cui quattro bambini. Secondo il primo ministro ucraino Sergii Koretskyi, la città è stata attaccata due volte nell’arco di un’ora, prima con missili e poi con un drone, con impatti in aree residenziali. Nella stessa località un’azienda industriale è stata colpita e ha preso fuoco: la notizia è stata diffusa dal capo del Consiglio di Difesa di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul.

A Zaporizhzhia è stato segnalato il danno a un asilo; a Kiev alcuni edifici residenziali sono stati colpiti e nella capitale è scattata un’allerta aerea, con esplosioni udite nella notte. L’aeronautica militare ucraina ha riferito la presenza di un drone a reazione diretto verso Kiev, mentre testate locali parlano di ripetuti avvisi di allerta.

L’Aeronautica ucraina ha stimato che le forze russe abbiano lanciato circa 80 missili da crociera e fino a 20 missili balistici nel corso dell’offensiva notturna. Le autorità ucraine hanno inoltre segnalato attacchi da circa 400 droni di vario tipo, di cui circa 120 a propulsione a reazione.

Nella regione di Sarny, nel Rivne, più di cinquanta insediamenti sono rimasti privi di elettricità dopo i bombardamenti. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Rivne, Oleksandr Koval, ha comunicato su Telegram che gli allarmi ripetuti stanno ostacolando i lavori di ripristino delle forniture.

Dal lato russo, il Ministero della Difesa ha reso noto di aver colpito infrastrutture energetiche e imbarcazioni utilizzate a supporto delle operazioni dell’esercito ucraino tramite velivoli a pilotaggio remoto. L’agenzia Tass ha riferito che un cargo civile vicino a Odessa è stato colpito mentre trasportava merci a doppio uso destinate, secondo la ricostruzione, a rifornire le forze armate ucraine.

Segnalazioni non confermate dalla stampa indicano inoltre la presenza di droni sconosciuti sopra la base militare statunitense di Sigonella, in Sicilia, con deviazioni di alcuni voli militari Usa; al momento non è stata fornita una conferma ufficiale.

Nel corso della serata è stata riportata anche la caduta di due missili e di un drone nel sud-est della Polonia; il governo polacco ha definito l’episodio “una provocazione voluta”.

Sul piano diplomatico, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che la Russia non abbandonerà i cittadini di etnia russa e i russofoni in Ucraina e difenderà i loro diritti, in una intervista rilasciata al regista Emir Kusturica. Il tema della minaccia russa alla sicurezza collettiva è stato richiamato anche dal ministro degli Esteri britannico Ed Miliband, che ha espresso solidarietà alla Danimarca dopo un tentato attentato sul suo territorio e ha menzionato l’impegno degli alleati nel contrastare tali minacce.