I Carabinieri del Comando Provinciale di Venezia, costantemente impegnati nel contrasto dell’odioso fenomeno delle truffe telefoniche e on line – che registra un significativo aumento dei casi – hanno nell’ultimo periodo proceduto all’arresto nella flagranza di reato 2 persone e al deferimento altre 20 all’Autorità giudiziaria, riscontrando un ricorrente “modus operandi” dei truffatori che, approfittando della sensibilità emotiva e della fragilità soprattutto delle persone più anziane, riescono facilmente a carpirne la loro fiducia per il raggiungimento dei loro obiettivi criminali.



Frequentemente, alla vittima arriva una chiamata telefonica da parte di un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri o ad altra Forza di Polizia per informarla che la sua vettura è stata utilizzata per commettere un furto o una rapina, solitamente presso una gioielleria.



Il malfattore informa la vittima dell’imminente arrivo di un “collega” presso la sua abitazione, al quale dovrà mostrare tutti i gioielli in suo possesso al fine di escludere ogni forma di coinvolgimento e dimostrare la sua estraneità all’evento criminoso.

Dopo qualche minuto si presenta effettivamente a casa della vittima il complice dell’interlocutore, il quale si fa consegnare tutti i monili ed approfittando di un momento di distrazione del malcapitato, si impossessa dei suoi gioielli, dandosi repentinamente alla fuga.



In altri casi riscontrati, la vittima viene contattata telefonicamente sempre da un sedicente appartenete alle Forze dell’Ordine, che prospettando situazioni critiche, quali il coinvolgimento di un familiare in un incidente stradale con feriti o in alcune vicissitudini giudiziarie richiede, per la risoluzione della problematica, cospicue somme in denaro o oggetti preziosi, da consegnare ad un complice che si presenta presso l’abitazione.



L’Arma dei Carabinieri raccomanda di diffidare sempre delle telefonate con richieste di esibire oggetti di valore al fine di provvedere a fantomatiche verifiche o di consegnare somme in denaro anche se la chiamata proviene da un numero telefonico utenza apparentemente riconducibile a quella di una Forza di Polizia. Ciò in quanto l’utenza può essere artefatta dai truffatori mediante l’utilizzo di appositi programmi informatici che consentono di falsificare l’identità del chiamante (tecnica del cosiddetto spoofing).



Chi riceve telefonate con richieste simili dovrà prontamente interrompere la comunicazione e contattare il 112 oppure recarsi presso il più vicino Comando Stazione dei Carabinieri per segnalare quanto accaduto, consentendo così ai militari dell’Arma di avviare tempestivamente un’attività d’indagine.



Periodicamente l’Arma dei Carabinieri è impegnata in campagne di sensibilizzazione attuate mediante incontri con le categorie di persone più a rischio. Inoltre, sul sito istituzionale (www.carabinieri.it, nella sezione “pillole di prevenzione”) è possibile trovare efficaci ed aggiornati consigli per difendersi dalle truffe.