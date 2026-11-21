Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito la regione di Junín, in Perù, il 21 novembre 2026. La scossa è stata avvertita anche nel dipartimento di Lima, dove molte persone sono scese in strada per precauzione.

Secondo le rilevazioni, l’epicentro si trovava a 30 chilometri a nord-ovest della città di Junín, capoluogo dell’omonima regione, a una profondità di 127 chilometri. L’evento ha raggiunto un’intensità di grado V sulla scala Mercalli e, nelle aree vicine all’epicentro, è stato segnalato come “abbastanza forte”.

L’Istituto Nazionale di Difesa Civile (Indeci) ha comunicato che al momento non risultano feriti né danni materiali segnalati. Non sono fornite altre informazioni ufficiali su eventuali sviluppi o ulteriori verifiche in corso.