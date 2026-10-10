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Premio Paolo Rizzi 2026: trionfano Pini, Rizzi e Graziano nella cornice di San Rocco

Grande partecipazione a Venezia per la 16ª edizione del riconoscimento. Un pomeriggio tra cultura, giornalismo e arte sotto i teli del Tintoretto.

Luca Rubbis
a cura di: Luca Rubbis
La Sala Grande della Scuola Grande di San Rocco, a Venezia, per il Premio Paolo Rizzi. Foto di Luca Rubbis
La Sala Grande della Scuola Grande di San Rocco, a Venezia, per il Premio Paolo Rizzi. Foto di Luca Rubbis

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Si è svolta venerdì 9 ottobre 2026, nella suggestiva cornice della Sala Grande della Scuola Grande di San Rocco a Venezia, la cerimonia di consegna del Premio Paolo Rizzi, giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione. All’evento ha presenziato un folto pubblico, arricchito dalla presenza di numerose personalità di spicco del panorama culturale e giornalistico italiano.

I premiati dell’edizione 2026

Tre le categorie assegnate nel corso della cerimonia:

  • Giornalismo: il riconoscimento è andato ad Agnese Pini;
  • Arte e Cultura: è stato premiato Pier Luigi Rizzi;
  • Società e Ambiente: il premio è stato conferito a Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia.

La giuria, composta da illustri esponenti del mondo dell’informazione e della cultura, è stata presieduta dal giornalista Alberto Sinigaglia.

La storia del Premio e l’organizzazione

Istituito nel 2010 per rendere omaggio a Paolo Rizzi — storica firma de Il Gazzettino, a lungo caporedattore della redazione veneziana e stimato critico d’arte —, il Premio è promosso dall’Associazione culturale a lui intitolata. Nata sotto la guida di Rina Dal Canton, l’associazione è presieduta dal 2020 da Piergiorgio Baroldi. Nel corso degli anni la manifestazione ha saputo rinnovarsi nell’impostazione, mantenendo però una costante continuità organizzativa grazie al coordinamento di Damiano Rizzi e Vittorio Pierobon, rispettivamente curatore dell’evento e presidente d’onore della giuria.

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Dibattito e bellezza nel cuore di Venezia

Oltre al momento istituzionale delle premiazioni, gli ospiti hanno potuto assistere a un vivace dibattito che ha visto i tre vincitori confrontarsi con i giurati su temi d’attualità, offrendo spunti di riflessione di grande interesse.

A fare da sfondo all’incontro è stata la maestosa Sala Grande della Scuola Grande di San Rocco, uno dei luoghi simbolo di Venezia, dove gli intervenuti hanno potuto ammirare il celebre e imponente ciclo pittorico realizzato dal Tintoretto.

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Luca Rubbis
Luca Rubbis
Scrittore, autore di numerosi libri, fotografo e creatore di contenuti digitali. Esploro il mondo per catturarne l’anima autentica, unendo la forza delle immagini alla profondità delle parole. Tra grandi viaggi e i dettagli nascosti di Venezia, fermo l'istante per raccontare realtà storiche, turistiche, culturali, artistiche e sociali, dando voce a ciò che spesso resta silenzioso. Sul mio blog (www.raccontaviaggi.it) trasformo l'esperienza del viaggio in una forma di conoscenza e narrazione senza tempo. “Catturare immagini per liberare parole.” mail: rubbis@libero.it
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