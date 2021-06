Precari del Comune e nuove assunzioni, quale futuro? Di Andreina Corso

Non c’è ottimismo tra i precari del Comune di Venezia.

Frontiera con vecchie cicatrici quella delle politiche occupazionali che puntualmente affliggono i lavoratori precari e interinali del nostro Comune. Articolate e di non semplice lettura le dichiarazioni che il Sindaco Luigi Brugnaro ha scritto sul social, annunci cui dovrebbero, alla luce di quanto dichiarato, aver seguito le agognate assunzioni.

Sguardi strabici e distanti fra Comune e rappresentanze sindacali, che evidentemente non si fidano delle promesse, criticano i criteri economici adottati e minacciano il ricorso alla Corte dei Conti. La notizia, apparsa sul Corriere del Veneto, riporta le parole del Sindaco “Entro il 2021 oltre 300 assunzioni, di cui 159 agenti di polizia. Dal 2017, abbiamo abbassato l’età media con politiche occupazionali rivolte ai giovani”.

I lavoratori lamentano la provvisorietà del loro stato occupazionale legato alla mobilità tra enti o attraverso contratti interinali della durata massima di un anno.

Da tempo e senza risultati soddisfacenti, le organizzazioni sindacali insistono sul superamento del personale precario, anche considerando che moltissime lavoratrici e lavoratori prestano la loro attività presso il Comune da moltissimi anni, anche più di dieci, e che difficilmente potranno trovare un’altra occupazione.

Risulta ancora più incomprensibile la scelta di non mantenere il personale precario in servizio a fronte della disponibilità economica di bilancio, affermata in più occasioni dall’Assessore Michele Zuin.

119 lavoratori e lavoratrici rischiano di finire nella disoccupazione senza alcuna prospettiva e in molti casi con un’età anagrafica attorno ai cinquant’anni.

All’orizzonte, l’applicazione del Piano che l’Assessora al personale Laura Besio ha previsto con bandi e concorsi, nell’intenzione di valorizzare professionalità, competenze e arginare i bisogni. Si dovrà rimediare alla mancata assunzione di 187 lavoratori, che l’anno scorso, a causa della pandemia, sono state rinviate. Nell’insieme i dipendenti, quest’anno, saranno circa 2.500.

I numeri non soddisfano Daniele Giordano della CGIL Funzione Pubblica e neppure le modalità. Giudica insoddisfacente l’insieme dei provvedimenti che non hanno ‘riparato’ le ingiustizie preesistenti. Critica l’uso e l’abuso dei contratti di formazione che non offrono garanzie e tutela e quindi, come ogni anno, poco o nulla cambia.

Forse una visione d’insieme sarebbe necessaria per comprendere anche lo stato d’animo con cui possono lavorare le persone che non hanno certezze, che si accontentano tutti gli anni di quel che il Comune offre, forse per valorizzare le qualità, le professionalità bisognerebbe immedesimarsi in chi sta ‘come color che son in sospeso’ e che non riescono a pensare a un futuro possibile e sereno. Una volta si chiamava professionalità sociale.

Andreina Corso