Tg3 Mondo del 15 novembre 2026: edizione serale dedicata a allarmi bomba, viaggio del Papa e Midterm USA

L’edizione di Tg3 Mondo del 15 novembre 2026 è andata in onda con un palinsesto serale di approfondimento sui principali dossier internazionali. Il programma, presentato come telegiornale di respiro globale, ha messo in primo piano una serie di emergenze e appuntamenti politici.

La puntata è stata curata da Stefano Pizzetti. La redazione è seguita da Roberto Balducci, mentre la conduzione è affidata a Maria Cuffaro.

Tg3 Mondo va in onda il sabato e la domenica, approssimativamente dalle 23:25 alle 23:50. L’edizione ribadisce il carattere di approfondimento internazionale del format.

Tra i temi trattati in questa puntata figurano allarmi bomba, il viaggio del Papa in America Latina, i Midterm USA 2026, la guerra in Ucraina, la crisi del clima e il Tembaine Desert Rally. Il programma copre inoltre una vasta gamma di aree tematiche, tra cui ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e turismo.

TESTO FINALE:

L’appuntamento conferma la scansione informativa del Tg3 dedicata all’estero e ai grandi temi internazionali, con approfondimenti curati dalla redazione del programma.