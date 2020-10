Pierpaolo Petrelli del GF VIP con la trans Manila Gorio? Le conferme e le smentite

Pierpaolo Petrelli, concorrente del Grande Fratello VIP, avrebbe avuto una relazione con la transessuale Manila Gorio.

A Live Non è la D’Urso la modella transgender ha dichiarato di aver frequentato l’ex Velino di Striscia prima del suo ingresso nel reality, suscitando molti dubbi tra gli opinionisti presenti.





La versione di Manila Gorio

Ecco le dichiarazioni della trans: “Ho conosciuto Pierpaolo a gennaio di quest’anno, alla festa del fratello di un conduttore televisivo molto famoso – ha raccontato – Dopo questa festa lui è stato molto carino con me, abbiamo vissuto momenti molto particolari e non ha avuto problemi a raccontarmi la sua vita. Mi ha dedicato delle canzoni. Poi ci siamo un po’ persi perché ho avuto una relazione importante, ma quando ci siamo riavvicinati è partita una frequentazione molto importante”.

Alla conduttrice che le ha chiesto di essere più precisa sulla natura del loro rapporto, la Gorio ha spiegato: “Stavamo insieme, abbiamo vissuto una relazione. Io l’ho rispettato perché mi ha chiesto di non fare luce su questa storia. Si vergogna di ammettere di stare con un transessuale. Mi piacerebbe incontrarlo e chiarire tutto”.

Secondo la transessuale, prima di entrare al GF VIP Pierpaolo Petrelli le avrebbe chiesto di mantenere il segreto “Cosa che – ha evidenziato l’opinionista Daniele Interrante – stai perfettamente facendo”.





Le smentite del fratello e di Maurizio Sorge

L’ipotesi di una relazione con Manila Gorio è stata duramente smentita dal fratello di Pierpaolo Petrelli: “Io abito con lui e non mi ha mai parlato di te – ha sbottato – Quella storia che hai postato su Instagram, dove lui canta, è una delle sue serate. Le fa sempre. Tu cerchi solo visibilità”.

Della stessa opinione anche il paparazzo Maurizio Sorge: “Ho stima di Manila e mi è simpatica – ha commentato – ma ho sentito un amico in comune e mi ha detto che Pierpaolo negli ultimi due mesi si è concentrato sul lavoro e sul figlio: non stava con nessuno. Io non ho un buon rapporto con Petrelli ma mi dispiace, Manila, questa è la verità”.

La “testimone” Eliana Michelazzo

A sostenere la versione della trans è Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati finita nella bufera per il finto matrimonio della showgirl con Mark Caltagirone. La donna è stata tirata in ballo a Live Non è la D’Urso proprio dalla Gorio come “testimone” della relazione con Petrelli, suscitando l’ilarità di Daniele Interrante.

Puntale su Instagram è arrivata la conferma della Michelazzo: “Devo ammettere che siamo state insieme a una festa in un locale di Roma – ha scritto – posso dire che sì, c’era confidenza tra loro. Posso dire che si conoscono e che si sentono, sicuramente questo è successo. So che si sono sentiti più volte, poi io non vado a dormire con loro, quello che hanno fatto sono cose loro”.

Sul finale del suo sfogo la Michelazzo ha attaccato l’opinionista: “La cosa che mi fa innervosire è la risata di Daniele Interrante, se vuoi farti due risate falle al parco gioco. Quando volevi e ti servivo per andare a Live, Eliana la difendevi, era il salvadanaio. Ora che è finita tutta la storiella, ti fai una risata. Mi sono rotta le pa*le. Quando vi servivo, eravate tutti tappetini. Siete solo dei mercenari.

Il passato di Manila Gorio

Per valutare le parole di Manila Gorio è necessario fare un passo indietro e analizzare i precedenti. La transessuale (all’anagrafe Antonio Giangregorio) ha spesso fatto parlare di sé per flirt con personaggi dello spettacolo che, secondo gli interessati, non sarebbero mai avvenuti. Su di lei si era espressa anche Lory Del Santo dopo le voci che volevano il suo ex Rocco Pietrantonio vicino a Manila: “Ci sono persone che pagano per inscenare cose non vere – aveva detto la soubrette – anche la storia tra Rocco e Manila è falsa, lei ci prova con tutti gli uomini esistenti su questa terra”.

Un’altra sua “vittima” sarebbe l’ex concorrente del GF 11 Biagio D’Anelli che ha accusato la trans di aver creato falsi scoop su una loro relazione. Lo scorso anno era stato Chando Erik Luna a svelare che con Manila fosse una finta storia d’amore studiata a tavolino per finire nei salotti televisivi, e lo stesso era avvenuto con Tony Colombo di Ballando Con le Stelle, la cui “frequentazione” fu montata da un solo scatto dei due al ristorante.

Quale sarà la verità? E cosa ne penserà Elisabetta Gregoraci, che con Pierpaolo Petrelli al GF VIP sta costruendo un “rapporto speciale”?

