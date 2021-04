Perché Dazn oggi non funzionava?

“Siamo a posto” ci ha scritto un utente oggi ricordando che Dazn ha preso i diritti per trasmettere tutte le partite di calcio di Serie A dell’anno prossimo “Se il buongiorno si vede dal mattino…”.

Battute a parte, perché Dazn oggi non ha funzionato?

Due le partite saltate di sicuro, e la cosa ha fatto inferocire i tifosi delle squadre interessate.

Dazn, a quanto pare, ha ripreso a funzionare soltanto dopo le 17, precedentemente a questo orario chi si collegava otteneva solo una rotellina centrale che girava continuamente.

Dopo qualche minuto un cartello avvisava: “Qualcosa è andato storto…”. E se si riprovava si otteneva lo stesso risultato. E poi ancora, e poi ancora… roba da far perdere la pazienta ad un santo.

Inter-Cagliari doveva cominciare alle 12.30 e non sono pochi i telespettatori che, dopo aver fatto una serie di tentativi andati a vuoto, hanno rinunciato a seguire la partita in diretta con l’intenzione di vederla registrata magari senza scoprirne il risultato nel frattempo.

La teoria, in questo caso, era che Dazn non riuscisse a sostenere tutte le connessioni simultaneamente collegate, un problema già visto. Collegarsi al portale più tardi guardando la partita registrata avrebbe dunque risolto il problema.

Ma anche in questo caso le speranze erano destinate a rimanere disilluse.

Al termine della partita, diversamente dal solito, non è apparso il cartello per visionare la partita ondemand.

Stessa sorte è toccata poi a Verona-Lazio alle 15 (e ad altri eventi live).

Altra cosa assurda, inoltre, il fatto che Dazn trasmettesse regolarmente gli eventi sul canale 209 della piattaforma Sky per chi ha quel tipo di abbonamento.

La gente che cercava disperatamente informazioni ha trovato un messaggio Twitter di Dazn: «Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da app. Tutto il nostro team sta lavorando per risolverli». Ma, come detto, al termine dell’incontro tutto lo scenario si è ripetuto con Verona-Lazio delle 15.

Dazn ha poi ripreso a funzionare verso le 17, dopo la fine dei match di serie A, e la verità è che al momento non si conosce ancora la natura del problema tecnico.

E soprattutto come garantire che non si ripeta più. Magari proprio l’anno prossimo che Dazn disporrà di tutti gli incontri di Serie A.

Dazn verso le 17.30 comunicava la seguente nota:

“Siamo molto dispiaciuti di quanto sta accadendo oggi sulla piattaforma Dazn. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di Dazn informazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità”.

Un messaggio criptico che non dissolve i dubbi, ma i clienti che hanno pagato l’abbonamento reclamano chiarezza, come stanno ricordando sui social.

» ti potrebbe interessare anche: “Dall’Italia. Film e partite di calcio su sito internet: giro di vite. Multe agli utenti“